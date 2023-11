Twee stuudjes belazeren First Dates: gaan op nepdate voor een ontgroening (VIDEO)

Twee corpsballen, Jens en Justus, lieten zich als heteromannen aan elkaar koppelen voor datingshow First Dates. Ze gaven beiden zeer specifieke voorkeuren door om te kans te vergroten dat ze aan elkaar gematcht zouden worden. Waarom? Het was allemaal onderdeel van een ontgroening.

Opdracht

Het ging om een opdracht voor een dispuutontgroening, vertelt Jens. Ze kregen de missie om ‘op tv te komen’. Ze hadden ook prima ergens in het publiek van een talkshow kunnen neerstrijken, maar gingen voor het ‘hoogst haalbare’. Ze vulden hun aanmeldingsformulieren voor First Dates zo in dat ze wel gematcht móésten worden.

Het had zomaar kunnen gebeuren dat ze tegenover een vreemde kwamen te zitten: iemand die wél serieus op zoek is naar liefde.“Dat zou diegene serieus kwetsen’’, geeft Jens toe. In de hoop dat te voorkomen, verzette Jens de date naar eigen zeggen op het laatste moment met een uurtje. Toen Justus daarover een belletje kreeg van de…