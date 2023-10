Twee kolommen vergelijken in Excel

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Manueel op zoek gaan naar fouten of verschillen in een spreadsheet kan vermoeiend zijn. Kolommen vergelijken in Excel? Dat kan vrij eenvoudig met conditionele opmaak. Stel, je hebt een best uitgebreide spreadsheet met kolommen van tientallen of misschien honderden rijen. Kolommen vergelijken in Excel kan met allerlei formules, zoals ALS of VLOOKUP. Maar wanneer het om een eenvoudige vergelijking gaat van (aangrenzende) kolommen en je fouten of verschillen visueel wil weergeven, is de methode met conditionele opmaak de meest eenvoudige.

Stap 1 / Kolommen selecteren

Open je Excel-bestand en ga naar het juiste tabblad. Selecteer vervolgens de twee kolommen (het kunnen er ook meer zijn) die je met elkaar wil vergelijken door een selectie te maken met de muis. Selecteer gewoon alle gegevens die je wil controleren. De hoofdingen…