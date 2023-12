Twaalf laagvolatiele aandelen met een vleugje momentum

Op de beurs is het altijd wat. Dan is er geen zuurkool, dan is er geen vat. Beleggers maken zich altijd zorgen. Is het niet om de economie, dan is er wel een conflict dat de gemoederen beroert en anders zijn het de beurskoersen wel. Of ze zijn te ver vooruitgelopen op de winstgroei of ze zijn niet vooruit te branden.

Er hangen dus altijd donkere wolken boven de beurs en er bestaat dan ook geen universele wet om de markt te timen of aandelen te selecteren. Het beste moment om een boom te planten, was twintig jaar geleden. Het op een na beste moment is nu. Met aandelen is dat precies hetzelfde.

Samengesteld rendement

Er bestaat wel een aantal beleggingsstrategieĂ«n die gemeten over lange periodes een…