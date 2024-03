‘Twaalf jaar bij de club, maar nog emoties van een kind’ – Voetbal International

Na afloop van de van Internazionale met strafschoppen gewonnen achtste finale in de Champions League kon Diego Simeone zijn geluk niet op. Op het veld was al te zien dat de trainer van Atlético Madrid zelfs geëmotioneerd raakte en daar heeft hij een verklaring voor. Ook ging Simeone in op de rol die redder in nood Memphis Depay vertolkte.