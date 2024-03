TV presentator Tyl Beckand zet zijn Haagse dubbele bovenhuis te huur. Zie foto’s

In de wijk waar hij ook is geboren.

Tyl Beckand kennen we van de Lama’s, van het spraakmakende programma “De Verraders”.en hij presenteert Het Perfecte Plaatje. Tyl is samen met zijn broer eigenaar van een prachtig pand in de chique Haagse Archipel buurt, waar o.a. ook royal deskundige Sandra Schuurhof woont..

HUURSOM

In deze buurt is Tyl ook geboren en heeft er om die reden ook een sterke binding mee. Hij heeft nu zijn dubbele bovenhuis te huur gezet voor een vraaghuur van 3000 euro per maand. Tevens dient de huurder een waarborgsom op tafel te leggen van hetzelfde bedrag.

INDELING

Je krijgt hiervoor een mooi gerenoveerd dubbel bovenhuis in de Haagse Archipel met een woonoppervlakte van 154 vierkante meter. Totaal zijn er drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.. Ook is er een terras

VILLA TYL BECKAND

De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur. Het betreft hier een bovenhuis, maar gelukkig is er een lift in het pand.. De…