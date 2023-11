TV Kok Hugo Kennis vindt geluksvogel die in zijn keuken wil koken.. Zie foto’s

Dat zal voor Hugo een hele opluchting zijn..

Begin dit jaar wist bekendeburen te melden, dat de relatie tussen TV kok Hugo Kennis van het RTL programma “Eigen Huis en Tuin” dat hij samen met Froukje de Both presenteert, en zijn vriend Sander na 6 1/2 jaar tot een einde was gekomen.

Uiteraard moest er financieel worden afgerekend en de twee kwamen overeen, dat Hugo het huis mocht behouden, maar wel zijn verloofde Sander een bedrag van 106.425 euro moest betalen.

ZOVEEL HUUR VANGT HUGO KENNIS

Waarschijnlijk doet de villa nog teveel aan Sander denken en zette Hugo daarom de villa in Oostzaan te huur voor een vraaghuur van 4000 euro per maand.Ook moet de huurder een eenmalige waarborgsom betalen van 8000 euro.. Het is hem na een paar maanden gelukt om een huurder te vinden, die nu in de keuken van de bekende kok mag koken.

DIT KRIJGT DE HUURDER

Voor dit geld krijgt de huurder een mooie villa met een woonoppervlakte van 215 vierkante meter….