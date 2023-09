TV kijken via internet: gratis online televisie kijken doe je zo

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

TV kijken via het internet is nog nooit zo makkelijk geweest. Vroeger had je een televisie nodig om zenders te bekijken, maar tegenwoordig is dat zelfs niet meer nodig. TV Kijken doe je gewoon online. We leggen uit hoe je dat precies doet.

Hoe kan ik TV kijken via internet?

De meeste relevante televisie zenders hebben een online app of website waarop je live uitzendingen kan bekijken. Je kan ook afleveringen herbekijken, waar en wanneer je maar wilt.

VTM GO

Met VTM GO kan je live naar alle VTM-zenders kijken. Dit omvat VTM, VTM2, VTM3, VTM4, VTM Gold en VTM Nieuws. Je kan zelfs luisteren naar Qmusic en Joe FM. Daarnaast kan je jouw favoriete programma’s ook herbekijken. Er zijn ook films beschikbaar die je gratis kan…