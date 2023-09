Turkije redt ternauwernood punt na verschrikkelijke fout van Cenk Özkacar

Turkije is vrijdagavond ternauwernood ontsnapt aan een pijnlijke nederlaag in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz redde voor eigen publiek een punt tegen Armenië (1-1).

De score in Eskisehir werd in de 49ste minuut geopend. Cenk Özkacar probeerde een lage voorzet weg te werken, maar trapte mis, waarna Artak Dashyan de bal voor het inschieten had. Turkije, met Orkun Kökçü in de basis, slaagde er pas in de 88ste minuut de gelijkmaker te forceren. Bertug Yildirim nam de 1-1 voor zijn rekening.

Waar Turkije punten liet liggen, maakte Kroatië geen fout tegen Letland. Mede dankzij een doelpunt van Luka Ivanusec werden de Letten met 5-0 verslagen. Bruno Petkovic (twee keer), Andrej Kramaric en Mario Pasalic maakten de andere Kroatische goals.



Turkije blijft dankzij de late ontsnapping de koploper van Groep D. Kroatië, dat in drie wedstrijden zeven punten veroverde, komt maandag in actie tegen Armenië en kan dan de…

