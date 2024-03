Turbulentie door bitcoin halving 

Nu de vierde Bitcoin-halving om de hoek is, waarschuwen analisten voor mogelijke turbulentie op de markt. Het lijkt erop dat de prijs van bitcoin zich in een belangrijke zone bevindt, en analisten raden nieuwe investeerders aan voorzichtig te zijn met de komende volatiliteit. Over ongeveer een maand is het zover en het is dus duidelijk dat er nog veel kan gebeuren.

De situatie

De Bitcoin-prijs bereikte vorige week alweer een all-time high van meer dan 73.000 dollar, maar vertoonde enige volatiliteit als reactie op wat mondiale macro-ontwikkelingen. Daarbij brengt de komende halving zowel uitdagingen als kansen voor miners met zich mee. Hoewel de rewards per blok zullen halveren, zouden een stijgende Bitcoin-prijs en hogere transactiekosten de mogelijke inkomsten verliezen van miners kunnen compenseren.

Verschillende analisten wijzen wel op mogelijke risico’s in de aanloop naar de halving. Het is daarom goed om nu al meer over te weten. Historische gegevens laten duidelijk wel…