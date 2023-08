Tuin inspiratie | 15 zomer tuinplanten toppers • Stijlvol Styling woonblog • Voel je thuis!

De zomer wordt vast geweldig met deze 15 toppers die van je tuin, balkon of terras een waar paradijsje maken. Laat je bij het zeken naar passende planten voor in je tuin, op je terras of balkons inspireren door de tuin en balkon trends: ‘Unexpected Wild’, ‘Eco Luxe’ en ‘The Happy Life’. Wil je meer informatie over deze tuintrends of onderstaande planten, de hele zomer besteed ik iedere week aandacht aan deze zomer toppers. Bijvoorbeeld via de tuinplant van de maand artikelen en tuintrends artikelen. Ben je een echte buitenleven liefhebber? Hou Stijlvol Styling dan goed in de gaten.

De 15 zomer tuinplanten die dit seizoen niet mogen ontbreken in een hippe tuin volgende de laatste tuintrends:

01 Roos

Botanische naam: Rosa

Bloeitijd: van mei tot in oktober (afhankelijk van de soort)

Kleur: wit, rood, roze, oranje, zalm en geel

Trends: The Happy Life, Eco Luxe en Unexpected Wild

02 Passiebloem

Botanische naam:…