Tuchel stoort zich aan handelwijze Bayern bij aanstelling Eberl – Voetbal International

Thomas Tuchel heeft zijn ongenoegen geuit over de handelwijze van Bayern München bij het aanstellen van Max Eberl. De regerend kampioen van Duitsland stelde hem deze week aan als sportief directeur, maar de timing had beter gekund volgens de hoofdtrainer.

Met de aanstelling van Eberl, heeft Bayern een nieuwe bestuursorganisatie. Daarin is Jan-Christian Dreesen de CEO van de club, Christoph Freund de technisch manager en Eberl dus de sportief directeur. Voor Tuchel staat het symbool voor de onrust binnen de club. ‘Het is voor de derde keer in tien maanden dat we het organigram om hebben gegooid’, foeterde Tuchel op de persconferentie.