TU/e-team transformeert het autoleven – Apparata

Jaarlijks rollen er wereldwijd duizenden auto’s van de productiebanden. Om de paar jaar gaat de consument weer op zoek gaan naar een nieuwe auto vanwege de beperkte levensduur van hun huidige voertuig. Recentelijk heeft het studententeam TU/ecomotive van de Technische Universiteit Eindhoven echter een grote sprong voorwaarts gemaakt in het verlengen van de levensduur van auto’s.

Met de introductie van de revolutionaire auto genaamd ‘Eterna’ hebben ze een modulair ontwerp gecreëerd dat de levensduur van auto’s aanzienlijk verlengt. Dat betekent minder negatieve impact op het milieu. In dit artikel krijg je een kijkje achter de schermen van dit innovatieve product en wat dit zal betekenen voor de toekomst van de auto-industrie.

De revolutie van Eterna

Eterna is de naam van de gecreëerde auto. Dit voertuig beschikt over een verdubbelde levensduur en is een milieuvriendelijker ontwerp. Het team heeft de auto opgedeeld in twee hoofdcomponenten. Allereerst is…