Tsjechische miljardair verkoopt belang in Le Monde

De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský verkoopt zijn belang in de Franse krant Le Monde. Zijn aandelen gaan over naar de Franse zakenman Xavier Niel, die al een grote aandeelhouder was in het nieuwsmedium.

De twee partijen hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld met de deal is gemoeid. Volgens zakenkrant Financial Times, dat eerder over een ophanden zijnde aandelenverkoop berichtte, gaat het om ongeveer 50 miljoen euro.

Křetínský stapte in 2018 in de nieuwsmediagroep Le Monde, waar naast de gelijknamige krant bijvoorbeeld ook cultuurmagazine Télérama en het internationaal georiënteerde weekblad Courrier International onder vallen. Op de redactievloer van Le Monde leidde zijn komst tot enige zorgen.

Tijdschrift Elle

De Tsjech, een zelfverklaard Francofiel, benadrukte actief te willen blijven met investeringen in Franse media. Dit doet hij naar eigen zeggen om “Franse titels te ondersteunen en hun onafhankelijkheid te garanderen”….