Zeven van Trumps meest opmerkelijke Bedrijven voor zijn Presidentschap

Lang voordat de politieke debatten, massabijeenkomsten en Twitter-stormen plaatsvonden, was Donald J. Trump een zakenmagnaat. Deze zakenman heeft een indrukwekkend imperium opgebouwd op het gebied van onroerend goed, horeca en entertainment. Met een voorliefde voor extravagantie en een neus voor goede deals waren de zakelijke ondernemingen van Trump vóór zijn presidentschap net zo gedurfd en gedurig als de man zelf.

Hoewel de man verschillende bedrijven heeft opgericht, was zijn het meest waardevolle in zijn portefeuille geen tastbaar bezit maar een merk. Dit merk werd steeds geassocieerd met succes, luxe en een vleugje showmanship. Van door Trump gebrandmerkte steaks tot Trump University, de naam van Donald werd aan een brede waaier aan producten en diensten gekoppeld.

Laten we Trumps zakelijk imperium vóór zijn presidentschap verkennen. Hier zijn zes van zijn meest opmerkelijke bedrijven.

1. De Trump Tower

De Trump Tower is een gestroomlijnde, gouden wolkenkrabber die oprijst in de skyline van New York City, en het vlaggenschip van Trumps vastgoedimperium. Gelegen aan het prestigieuze Fifth Avenue, is dit iconische gebouw meer dan alleen een verzameling kantoren en woningen; het is een symbool van weelde en succes. De Trump Tower-atrium, versierd met messing en marmer, heeft de komst en vertrek van beroemdheden, ondernemers en zelfs enkele reality-tv-sterren meegemaakt. Hoewel het gebouw niet zijn eigendom is, baat zijn bedrijf, Trump International Hotel het hotel, de restaurants en het dakterras tot op vandaag uit.

2. Trump Entertainment Resorts

Lang voordat het politieke toneel werd betreden, waagde Trump zijn kans in de gokindustrie. Trump Entertainment Resorts, met zijn flashy echt geld casino’s in Atlantic City, belichaamden de glitter en glamour die we in de meeste van Trumps zakelijke ondernemingen terugzien. Taj Mahal, Trump Plaza en Trump Marina werden synoniem met gokken met hoge inzet, extravagante shows en zelfs vechtsportevenementen. Hoewel Trump slechts minderheidsaandeelhouder was, vonden de andere aandeelhouders dat zijn naam het bedrijf meer prestige zou verlenen. Dit bedrijf is meermaals failliet gegaan, en de casino’s zijn ondertussen gesloopt of van eigenaar veranderd.

3. Golfen met Trump

Voordat hij zijn intrek nam in het Witte Huis, kon je Trump vaak vinden op de weelderige greens van zijn golfbanen. Met eigendommen in diverse locaties, van de winderige kliffen van Schotland en Ierland tot de zonovergoten fairways van Florida, werden Trump International Golf Clubs synoniem met luxe en ontspanning. De golfbanen organiseren nog steeds kampioenschappen en trokken golfliefhebbers aan van over heel de wereld.

4. Trump Hotels

De naam Trump is al lang synoniem met luxe, en nergens is dit duidelijker dan in de wereld van de horeca. Trump Hotels, een divisie van The Trump Organization, heeft een portfolio van eersteklas accommodaties verspreid over heel de wereld. Van Trump International Hotel and Tower in Chicago tot Trump SoHo in Manhattan, bieden deze etablissementen gasten een voorproefje van het goede leven, compleet met weelderige suites en onberispelijke service.

5. Trump University

Trump University, werd in in 2004 gelanceerd. Het werd geadverteerd als een instelling voor vastgoedonderwijs dat ook mentorprogramma’s aanbood. Ondanks de naam kreeg de instelling te maken met intensieve kritiek en juridische uitdagingen. Critici beweerden dat het meer opereerde als een reeks dure vastgoedseminars dan als een traditionele universiteit. Talrijke rechtszaken werden aangespannen tegen Trump University, waarin het werd beschuldigd van misleidende marketingpraktijken. In 2016, net voordat Donald Trump het presidentschap aanvaardde, stemde hij in met een schikking van miljoen in een class-action-rechtszaak, waarmee de beschuldigingen van fraude en valse reclame werden opgelost. De controverse rond Trump University is een opvallend hoofdstuk geworden in het bredere verhaal van Trump’s zakelijke ondernemingen.

6. Mar-a-Lago

Mar-a-Lago is een historisch landgoed in Palm Beach, Florida. Het staat bekend als een van de meest iconische eigendommen van Donald Trump. Oorspronkelijk gebouwd door Marjorie Merriweather Post in de jaren 1920, werd het landgoed in 1985 gekocht door Trump en getransformeerd tot een privéclub. Het weelderige pand kenmerkt zich door Spaans-mediterrane architectuur, weelderige tuinen en luxueuze interieurs. Mar-a-Lago is synoniem geworden met de weelderige levensstijl van Trump en heeft gediend als achtergrond voor evenementen en bijeenkomsten tijdens zijn presidentschap. Trump woont nu in een privégedeelte van de club, die destijds de weelderige benaming “Winter White Huis” kreeg.

7. Leven als reality-ster

Voordat Donald Trump de 45e president van de Verenigde Staten werd, verwierf hij faam in de wereld van reality-tv met zijn iconische show The Apprentice. De show ging in première in 2004, en werd een cultureel fenomeen. Hierin stonden zijn gevleugelde uitspraak “You’re fired!” en zijn kenmerkende overleg in de bestuurskamer centraal stonden. Deelnemers dongen mee naar de felbegeerde positie om Trumps leerling te worden en werkten aan prestigieuze projecten die hun zakelijk inzicht op de proef stelden. De show gaf niet alleen een kijkje in Trumps leiderschapsstijl, maar bevestigde ook zijn publieke imago als een nuchtere, zakelijk bekwame figuur. The Apprentice en de spin-offs, waaronder Celebrity Apprentice, hebben aanzienlijk bijgedragen aan de herkenbaarheid en populariteit van Trumps merk, en legden zo de basis voor zijn latere intrede in de politiek.