Trump wint ook in New Hampshire

(ABM FN-Dow Jones) De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft volgens de exit polls ook de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Zijn enige, overgebleven tegenstander Nikki Haley, heeft dan het nakijken. Er is nog geen officiële uitslag.

Nadat ongeveer 77 procent van de stemmen was geteld, zat Trump op 55 procent en Haley op 44 procent, aldus AP.

Trump won vorige week al in Iowa, de eerste rond van de serie voorverkiezingen, waar de presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij uit naar voren moet komen die op 5 november van dit jaar deel gaat nemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het dan, waarschijnlijk, opneemt tegen de zittende president Joe Biden. De Democraten beginnen dit keer later met hun voorverkiezingsronden.

Volgens AP Votecast is overigens 19 procent van de republikeinse kiezers in New Hampshire zo ontevreden over Trump als kandidaat, dat zij op 5 november niet op hem gaan stemmen. In Iowa lag dit percentage op 15…