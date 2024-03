Trump stelt Republikeinse presidentsnominatie veilig

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft de presidentsnominatie van de Republikeinse Partij veiliggesteld. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Dat deed Trump door dinsdag de voorverkiezingen te winnen in de staten Georgia, Mississippi en Washington. Daarmee behaalde hij genoeg afgevaardigden (‘delegates’) voor de nominatie. Trump had na het afhaken vorige week van voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley geen concurrenten meer binnen zijn partij.

Op 5 november neemt Trump het op tegen zittend president Joe Biden, die eerder dinsdag de nominatie van de Democratische Partij won.

De nominaties van Trump en Biden moeten wel nog worden geformaliseerd op de traditionele conventies van hun partijen. De Republikeinse partijconventie is van 15 tot 18 juli in Milwaukee in de staat Wisconsin. Die van de Democraten is van 19 tot 22 augustus in Chicago in Illinois.

