Trump in geldnood: brengt zijn eigen lijn tokkieschoenen op de markt

Nu bekend is dat Donald een krankzinnige boete van 354,9 miljoen dollar (ongeveer 329 miljoen euro) voor fraude moet betalen, zoekt de Amerikaanse ex-president naar wat snuistergeld om zijn spaarvarken mee te spekken. Nog geen 24 uur na de veroordeling lanceerde de 77-jarige geblondeerde modeprins zijn eigen sneakerlijn: Trump Sneakers. “Ik wil dit al twaalf, dertien jaar doen.”

Het vonnis

Vrijdag luidde het vonnis van een rechter in New York dat Trump 329 miljoen euro moet betalen vanwege fraude. Volgens de openbaar aanklager van New York, Letitia James, claimden Trump en zijn bedrijven tot ruim 3 miljard euro meer waard te zijn dan daadwerkelijk het geval was. De ex-president noemde de beslissing ‘oneerlijk’ en kondigde al aan dat hij in hoger beroep zou gaan.

Boegeroep

