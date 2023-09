‘Trouwseizoen in India stut goudprijs in het laatste kwartaal van 2023’

Halverwege augustus daalde de goudprijs tot onder $1.900, met name door de uitstroom uit goud ETF’s.

Andere bronnen van de goudvraag worden niet met een dergelijke hoge frequentie gemeten, zoals reserves van centrale banken en juwelenaankopen, maar financiële fundamentals zijn van bijzonder belang voor ETF-beleggers die in goud investeren. Goud herstelde zich en eindigde de maand op $1.940 door zwakkere economische data uit de VS. De Visie van Invesco.

De fysieke vraag naar goud kan de prijs ondersteunen. In India wordt op 12 november een van de belangrijkste Hindoeïstische feesten, Diwali gevierd, wat zoveel betekent als de overwinning van het goede op het kwade. Traditioneel gaat het Indiase trouwseizoen van start voorafgaand aan dit feest, wat doorgaans voor pieken in de vraag naar goud zorgt. Kopers van juwelen vormen een bijzonder prijsgevoelig segment van de goudvraag, dus zij zouden wel eens kunnen profiteren van prijsdalingen zoals we in augustus zagen.

Uit een recente…