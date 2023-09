Trouwplannen voor B&B-powerkoppel Debbie en Paul?

Debbie de Jong, de gebloemde paradijsvogel uit afgelopen seizoen van B&B Vol Liefde, heeft haar zielsverwant gevonden in Paul. De twee zijn puberaal verliefd en maken al toekomstplannen. In een interview met de Telegraaf laat Debbie zich zelfs uit over trouwen.

Debbie had nooit durven dromen dat ze daadwerkelijk liefde zou vinden tijdens haar deelname aan de datingshow. Paultje wist de bijdehante tante dan ook niet direct voor zich te winnen. Op gemoedelijk tempo, en met de nodige hulp van wat Gin Tonic, bloeide er uiteindelijk toch een romance op.

Paultje is here to stay

“Ik ben blanco in dit project gestapt”, vertelt de kleurrijke Debbie in gesprek met De Telegraaf. “Ik hou van avontuur en dacht: wat heb ik te verliezen? Als je mij vooraf had gevraagd hoe groot de kans zou zijn dat ik een nieuwe partner zou vinden, dan had ik vijftig procent al veel gevonden.”

De tortelduifjes maakt ze het uitstekend in Spanje. Paulus is dan ook…