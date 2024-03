‘Trieste’ Deschamps overtuigd van goede bedoelingen Pogba – Voetbal International

‘Triest’ is het woord dat de Franse bondscoach Didier Deschamps gebruikte om zijn gevoelens te uiten over de dopingschorsing voor zijn pupil Paul Pogba. De Fransman werd donderdag een schorsing van vier jaar opgelegd. Deschamps sprak zijn overtuiging uit dat de middenvelder niet de bedoeling had om de regels te overtreden.

‘Ik kan me echt niet voorstellen dat Paul de bedoeling of de intentie had om dope te gebruiken’, aldus Deschamps tegen L’Équipe. ‘Ik ken hem goed, dit gaat helemaal niet in zijn hoofd om. Paul heeft een paar heel zware maanden achter de rug en natuurlijk laat het vonnis mij ook niet koud. Als je kijkt naar alles dat hij heeft bereikt, en de relatie die we hebben opgebouwd bij de nationale ploeg. Deze situatie stemt me triest en ik hoop echt dat het beter wordt.’