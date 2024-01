René van der Kooij, de trainer van bekersensatie USV Hercules, is bijzonder teleurgesteld in het gedrag van Ajax rond het bekerduel van donderdagavond. De oefenmeester van de Utrechtse club onthult dat helemaal niemand van de Amsterdammers na de wedstrijd, die in een 3-2 overwinning voor de amateurs eindigde, de moeite nam om hem met die prestatie te feliciteren.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Van der Kooij terug op wat ongetwijfeld het hoogtepunt van zijn trainersloopbaan vormt: het uitschakelen van Ajax in de tweede ronde van de KNVB Beker. Voor het gedrag van de Amsterdammers na het duel heeft hij echter geen goed woord over: “Weet je hoeveel mensen van Ajax mij na de wedstrijd gefeliciteerd hebben? Precies nul! Dat de spelers daar geen zin in hadden, snap ik. Maar dat niet één trainer, staf- of bestuurslid naar mij toe is gekomen, vind ik triest voor zo’n grote club waar ze ooit met een 1 op de stropdas rondliepen”, aldus Van der Kooij.