Trends voor Support Professionals in 2024: een vooruitblik

Het jaar 2024 staat alweer bijna voor de deur en dat brengt natuurlijk weer een hoop veranderingen voor Support Professionals met zich mee. Interessante trends liggen in het verschiet en zullen ongetwijfeld ons vakgebied anders vormgeven. Laten we de ontwikkelingen en trends voor Support Professionals eens samen verkennen.

Artificial Intelligence (AI) als hulpje

Een van de eerste trends voor Support Professionals, die in 2023 al voor een heel stuk is ingezet, zal in 2024 nog verder ontwikkeld worden. We worden steeds meer ondersteund door geavanceerde AI-tools. Dit komt omdat we ook steeds meer kennis krijgen van wat AI zoal voor ons kan betekenen. Terugkerende taken/werkzaamheden verdwijnen waardoor we ons weer kunnen richten op andere, complexere vraagstukken.

Grenzeloos samenwerken: remote support

In 2024 ondergaat de ondersteuningswereld een revolutie op het gebied van remote support. We zien een verschuiving naar geavanceerde tools die grenzeloze samenwerking mogelijk…