Trend Basic-Fit kan omslaan – CashCow.nl

Het aandeel Basic-Fit N.V (BFIT) sloot op 27,40 euro na 3,9% te zijn gestegen.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 14 maart, toen de stijging 4,1% was. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Echter, de RSI staat laag en de koers staat onderin de bandbreedte. Het is daarom verstandiger om op een wijziging van de trend in te spelen dan op een verdere daling.

