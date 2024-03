We hebben nieuwe beelden in handen gekregen van Jamal Ben Saddik’s high kick richting het gezicht van Rico Verhoeven tijdens de Glory Grand Prix van zaterdag 9 maart. Beide partijen zijn na de wedstrijd aan het ouwehoeren over de scheids, als de coach van Rico een stap naar voren zet, waarna de coach van Khachab ertussen springt. Vervolgens komt Rico’s rivaal aanzetten en de rest is geschiedenis.

Bekijk de beelden hieronder: