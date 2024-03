Transformatie Covestro vordert consistent in uitdagend boekjaar

– Groepsomzet bedraagt 14,4 miljard euro (-20%)





· EBITDA komt uit op 1,1 miljard euro (-33,2%)





· Positieve vrije operationele cashflow van 232 miljoen euro (+68,1%)





· Strategie voor klimaatneutraliteit afgerond met Scope 3-doelstelling



Vooruitzicht 2024: EBITDA verwacht tussen 1,0 miljard euro en 1,6 miljard euro



De bedrijfsprestaties van Covestro in het boekjaar 2023 werden aanzienlijk beïnvloed door wat opnieuw een uitdagende economische omgeving is gebleken. Terwijl de geopolitieke crises een blijvende negatieve impact hadden op de wereldwijde vraag en verkoopprijzen, bleven de energie- en grondstofkosten, vooral in Europa, ruim boven het historische gemiddelde.

Covestro , faciliteit Antwerpen Haven

…