Transactiekosten op Ethereum schieten omhoog!

De transactiekosten op alle blockchains schieten momenteel omhoog, nadat de hype rondom Ordinals inscripties op de blockchain van Bitcoin de vraag naar blockchain-transacties liet exploderen. Ook het aantal inscripties op Ethereum Virtual Machine (EVM) blockchains is gedurende het weekend omhoog geschoten, waardoor de transactiekosten de lucht inschieten.

Op 16 december is er voor ongeveer 8,3 miljoen dollar aan transactiekosten uitgegeven op EVM-blockchains, zo blijkt uit de data van Dune Analytics.

Wat zijn inscripties?

Inscripties zijn een manier om non-fungible tokens (NFTs) te creƫren op een blockchain. Dat is nu vooral populair op de blockchain van Bitcoin. Het is namelijk niet alleen mogelijk om NFTs te maken, maar ook memecoins en dat is hetgeen waar iedereen op dit moment rijk mee probeert te worden.

Over de afgelopen 24 uur zag Avalanche bijvoorbeeld 58 procent van alle transactiekosten richting EVM-inscripties gaan.

Voor BNB Chain ging het zelfs om…