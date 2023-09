Trane | Klimaataandeel naar all time high

Het Amerikaanse Trane Technologies, in maart 2022 gekocht op $156 voor de Dividendportefeuille, heeft een opvallend fanatieke gerichtheid op duurzaamheid en omschrijft zichzelf overal als ‘global climate innovator’. Normaal gesproken presteren dit soort ‘groene’ aandelen, enkele uitzonderingen daargelaten, niet extreem goed op de beurs. Trane is een uitzondering en zet op een dalende beurs een all time high neer.



Innovatief

Het bedrijf richt zich naast producten met de eigen naam ook via het merk Thermo King (bekend van de koelsystemen voor vrachtwagens) op zogenaamde HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)-systemen. Trane staat bekend om…