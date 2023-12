Trailer GTA 6 in tien uur tijd 50 miljoen keer bekeken

Het heeft een eeuwigheid geduurd, maar de eerste officiële trailer van GTA 6 (Grand Theft Auto 6) staat online. Maar op de vraag op welke datum GTA 6 uitkomt moeten we helaas nog even wachten, het enige dat we weten is dat het langverwachte spel in 2025 in de schappen ligt.

Bekijk de beelden hieronder:





Waar speelt GTA 6 zich af?

Vice City keert terug als de bruisende locatie. Van Los Angeles naar Miami, van nachtleven tot digitale stripclubs en zelfs alligators, GTA 6 belooft een wilde rit te worden. De trailer bevestigt dat spelers met twee personages kunnen spelen: Lucia en mogelijk Jason.

Wanneer kun je GTA 6 kopen?

De vroege release van de GTA 6 trailer lijkt een reactie op lekken die Rockstar al jaren plagen. Door het lekken van beelden werd de ontwikkelaar gedwongen de trailer vroegtijdig te publiceren​. Fans zullen helaas nog tot 2025 moeten wachten om het spel zelf te spelen….