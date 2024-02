TP-Link Tapo C520WS review: eenvoudig een scherp oogje in het zeil

De Tapo C520WS van TP-Link is een compacte dome camera, die je op afstand kan laten draaien en kantelen.

Met Tapo timmert TP-Link hard aan de weg om een eigen ecosysteem van smart home en beveiligingsproducten op te bouwen. We steken een voorzichtige teen in het water met de Tapo C520WS, een compacte beveiligingscamera.

Tapo is een merk van TP-Link, de welbekende Chinese fabrikant van netwerkapparatuur als routers en switches. In Nederland is het met grote afstand marktleider op het gebied van mesh wifi systemen. Nu die markt goed en wel in handen is, verbreedt het bedrijf de blik naar smart home in de brede zin des woords. Dus alles van slimme deurbellen en verlichting tot robotstofzuigers en beveiliging. Dat doet het dus onder het merk Tapo, maar niet onbelangrijk is dat TP-Link en Tapo apparatuur met dezelfde Deco app beheerd kan worden. Al is er ook een aparte Tapo app. Op het vlak van beveiliging is er onder meer een selectie camera’s, waaronder de…