Toy Travis de Wild is de knappe dochter van Ruud de Wild

Toy Travis de Wild is de super knappe dochter van Ruud de Wild.

De inmiddels 20-jarige jonge dame kreeg Ruud samen met zijn ex-vrouw Tatum Dagelet.

De knappe dochter van Ruud de Wild werd geboren op 23 januari 2003.

Ruud en Tatum gingen al in 2004 uit elkaar.

De dochter van Ruud studeert momenteel in Amsterdam, hier volgt ze de opleiding Creatieve Business.

© Instagram @ruuddewild

Ruud de Wild heeft nog twee kinderen van een andere vrouw

Naast dat Ruud een super knappe dochter heeft, heeft hij nog twee kinderen uit zijn 2e huwelijk met Aafke Burggraaf.

Ze trouwden in 2007 en werden de trotse ouders van Johnny en Teddy.

Het stel ging in 2017 definitief uit elkaar. Ruud, heeft daarna nog 4,5 jaar een relatie gehad met de knappe Olcay Gulsen, die relatie is inmiddels over.

