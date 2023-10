Toulouse in duel met twee Nederlandse doelpuntenmakers verslagen

Liverpool heeft het Europa League-duel met Toulouse om weten te zetten in een 5-1 overwinning. Op Anfield kwam de Franse bekerwinnaar van afgelopen seizoen door een treffer van nog wel even knap terug van een 1-0 achterstand, maar bleek de door trainer Jürgen Klopp op veel plekken gewijzigde thuisploeg uiteindelijk – mede dankzij een goal van – toch een maatje te groot.

Klopp greep ook het derde Europese duel van dit seizoen aan om een aantal vaste basiskrachten rust te gunnen. Zo namen eerste doelman Alisson Becker en vaste krachten als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai plaats op de bank. Daarentegen mocht Gravenberch wél vanaf het begin meedoen. De bezoekers baarden vorig seizoen opzien door zich als promovendus moeiteloos te handhaven in de Ligue 1 én beslag te leggen op de Coupe de France. Dallinga, goed voor twee treffers in de met 5-1 gewonnen eindstrijd tegen Nantes, had als enige Nederlander een basisplaats bij de Fransen; Stijn Spierings…