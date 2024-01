Touchpad uitschakelen op je Windows-laptop

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Indien je dat wenst, kan je het touchpad van je laptop uitschakelen. Mogelijk werkt dat ergonomischer, wanneer je liever een externe muis gebruikt en het touchpad niet per ongeluk wil activeren, bijvoorbeeld. Zeker als je je laptop quasi altijd aan je bureau gebruikt, dan zijn er maar weinig mensen die toch liever het touchpad willen blijven gebruiken. Er zijn grofweg drie verschillende manieren om je touchpad (tijdelijk) uit te schakelen, de ene al wat sneller en drastischer dan de andere.

OPTIE 1 / De Windows-instellingen

Open de Windows-instellingen. De snelste manier is door de Windows-toets + i samen in te drukken. Kies dan voor de instellingen van je Apparaten. De vierde optie in de linker menubalk is degenen die je zoekt: Touchpad. Je kan er twee dingen aanpassen om je touchpad uit te schakelen: de touchpad volledig aan- of…