Touchpad instellen in Windows 11

Het touchpad van je laptop kan meer dan je denkt. We duiken in de touchpad-instellingen van Windows 11 en ontgrendelen zijn volledige potentieel. Sommigen gebruiken liever een muis, terwijl anderen zweren bij het ingebouwde touchpad van hun laptop. Als jij bij die tweede groep hoort, is het slim om alle touchpadinstellingen in Windows 11 van dichterbij te bekijken. Dat is precies wat wij hier gaan doen. Het enige dat je nodig hebt, is een laptop met een werkend touchpad die Windows 11 draait.

Stap 1 / Cursorsnelheid van het touchpad wijzigen

Deze eerste stap is vooral handig voor mensen die afwisselen tussen een muis en het touchpad. Windows 11 heeft namelijk algemene instellingen voor de cursorsnelheid en daarbovenop afzonderlijke instellingen die alleen van toepassing zijn op het touchpad. Wanneer je de balk…