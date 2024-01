Tottenham Hotspur biedt Werner kans op revanche in Londen – Voetbal International

Mogelijk maakt Werner na de huurperiode definitief de overstap naar Noord-Londen. In de overeenkomst tussen Tottenham en Leipzig is een optie tot koop opgenomen. Werner kwam in de eerste seizoenshelft bij Leipzig minder aan spelen toe dan hij gehoopt en verwacht had, mede door de stormachtige ontwikkeling van Loïs Openda. Bij Spurs was de bezetting voorin juist dun na het vertrek van Harry Kane. Met Werner heeft manager Ange Postecoglou er een optie voor de linkerflank en punt van de aanval bij.