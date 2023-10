Tottenham geeft beste Premier League-start ooit vervolg tegen Crystal Palace – Voetbal International

Tottenham Hotspur is ook na tien wedstrijden ongeslagen in dit seizoen. De ploeg van manager Ange Postecoglou won vrijdag bij Crystal Palace en staat nu op 26 punten. Nog nooit had Spurs na tien Premier League-speelrondes zo veel punten.

Tottenham is dus bezig aan een uitzonderlijk sterke start in de Premier League, maar het bezoek aan Crystal Palace verliep allesbehalve soepel. De thuisploeg bood veel weerstand en gunde Spurs in de eerste helft nauwelijks kansen, ondanks een surplus aan balbezit. Palace was in de beginfase zelf gevaarlijk via Jordan Ayew en Odsonne Édouard en plooide daarna terug.