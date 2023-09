TotalEnergies | Waarom de aandelen van oliemajors zo aantrekkelijk zijn

Bij een analyse van de grote oliemajors is niet wat er aan de hand is bij de individuele bedrijven het belangrijkst, maar de macro-omstandigheden. In de afgelopen jaren zijn pensioenfondsen minder in fossiel gaan beleggen en ook de particulier heeft steeds minder beleggingen in de portefeuille die iets met fossiele brandstoffen te maken hebben. Deze combinatie heeft er in 2020 toe geleid dat ik voor het eerst in mijn 25 jaar dat ik aan het beleggen ben enthousiast werd over fossiele brandstoffen.



Het zit namelijk zo: als steeds meer beleggers een specifieke groep aandelen beginnen te mijden terwijl er met de winst helemaal niets verandert, dan zullen de rendementen van de aandelen die worden genegeerd omhoog gaan en…