Tot hoever kan Adyen nog dalen?

De reactie van Worldline en Adyen op de dreigende impact van een economische teruggang is heftig. Worldline verloor gisteren 59% op 9,42 euro en Adyen daalde met 6,2% naar 646,20 euro.

De eerste signalen zijn volgens Worldline zichtbaar dat consumenten minder gaan uitgeven, vooral luxe. Dat betekent minder pintransacties, wat slecht is voor het verdienmodel van beide bedrijven.

Adyen is de afgelopen 12 maanden met 53% gedaald. Dat is geen reden om het een koopje te noemen. De koers/winst van 38 is veel te hoog voor een aandeel dat wordt geconfronteerd met tegenvallende groei. Bovendien heeft de onderneming sinds begin vorig jaar moeite om de verwachtingen van de analisten waar te maken. Het valt eerder wat tegen dan mee.

Charttechnisch kan Adyen verder dalen naar 500 euro. Op dat niveau is het aandeel nog niet goedkoop te noemen, maar breekt vermoedelijk het moment aan dat het aandeel het voordeel van de twijfel krijgt….