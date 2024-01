toptalent zet handtekening onder nieuw contract

Feyenoord hoeft voorlopig niet te vrezen voor een vertrek van . De Rotterdammers hebben het contract van het toptalent opengebroken. Dat bevestigt Dennis te Kloese dinsdag op de Nieuwjaarsreceptie.

Milambo loopt inmiddels al een tijdje mee in Rotterdam-Zuid. De geboren Rotterdammer arriveerde in 2014 in de jeugdopleiding van de Stadionclub en sloot afgelopen zomer tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen aan bij de hoofdmacht. Hij maakte twee jaar eerder al zijn debuut in het shirt van Feyenoord. Met 16 jaar en 131 dagen werd hij op 12 augustus 2021 zelfs de jongste debutant bij de Rotterdammers. Dit seizoen deed hij vooralsnog vijf keer mee in het elftal van trainer Arne Slot. In de thuiswedstrijd tegen Vitesse op 21 oktober jongstleden maakte hij zijn eerste treffer in de hoofdmacht.



“Het is als jongen van de club natuurlijk prachtig als Feyenoord langer met je door wil”, zegt Milambo op de clubsite. “Nu ik dagelijks met het eerste…

