topscorer Højlund of toch Martial in de spits?

Erik ten Hag kampt in aanloop naar het Champions League-duel dat Manchester United woensdag speelt bij Galatasaray ineens met een luxeprobleem. De Nederlandse trainer ziet zijn Europese topscorer Rasmus Højlund namelijk terugkeren in zijn wedstrijdselectie, net nadat zijn vervanger afgelopen zaterdag tegen Everton (0-3 winst) zijn beste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld.

Martial had tot afgelopen weekend het net nog niet weten te vinden, maar kwam op Goodison Park van de hatelijke ‘nul’ af. De Fransman, die in 2015 als aankoop van Louis van Gaal arriveerde op Old Trafford, tekende tegen Everton voor de derde treffer en versierde eveneens de strafschop waaruit Marcus Rashford de 0-2 liet aantekenen.



Højlund, die afgelopen zomer overkwam van Atalanta Bergamo, wacht na negen wedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Premier League. In Europa doet hij echter wél waar hij voor gehaald is: scoren. Na vier wedstrijden staat…