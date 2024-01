topper moet tóch herspeeld worden – Voetbal International

Anderlecht – RC Genk wordt overgespeeld. De Belgische topper werd op 23 december 2023 beslist in Brussels voordeel, nadat de arbitrage blunderde bij een penaltyfase. Genk was boos, eiste een replay, kreeg van de scheidsrechterscommissie ongelijk, maar de Disciplinaire Raad heeft Genk nu in het gelijk gesteld.

Nog even op een rijtje wat er gebeurde. Yira Sor had voor Genk gescoord uit de rebound van een door Bryan Heynen gemiste penalty. Arbiter Nathan Verboomen gaf het doelpunt, maar de VAR kwam tussenbeide omdat Sor te vroeg had ingelopen. Verboomen bewoog mee en gaf Anderlecht een vrije trap. Dat was een foute beslissing: omdat Anderlecht-speler Yari Verschaeren óók te vroeg had ingelopen, had de strafschop moeten worden overgenomen.