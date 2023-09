Topmodel Romee Strijd koopt luxe maisonnette met dakterras. Zie foto’s

En natuurlijk heeft ze de bank niet nodig …..

Topmodel Romee Strijd, bekend van Victoria Secret en schoondochter van EO TV presentator Bert van Leeuwen (bekend van het programma Het Familiediner), heeft in Zoetermeer een leuke maisonnette gekocht voor de prijs van 301.000 euro.

DIT KOST HET NIEUWE HUIS VAN ROMEE STRIJD

De vraagprijs lag op 275.000 euro, maar Romee heeft voor het optrekje 26.000 euro meer betaald. Zij betaalde de koopsom met eigen geld. Er rust geen euro hypotheek op de maisonnette.

BINNEN KIJKEN BIJ ROMEE STRIJD?

De woonoppervlakte bedraagt 68 vierkante meter en in totaal beschikt de maisonnette over drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen. De keuken is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

In het optrekje ligt een laminaatvloer. Bovendien is er ook nog eens een dakterras aanwezig en voor het opbergen van de fietsen, is er een gezamenlijke fietsenberging. De makelaar meldt er…