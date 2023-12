Top Wallets Bezitten $2.18 Miljard in Injective; Beleggers Verwachten Grote Groei van Galaxy Fox Munt in 2024

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Altcoins maken golven, en twee projecten, Injective en Galaxy Fox, trekken de aandacht van investeerders. Laten we ons verdiepen in het verhaal van de top wallets die $2,5 miljard aan Injective houden en ontdekken waarom Galaxy Fox, een goede crypto om te kopen, wordt gezien als een belangrijke groeimunt in 2024.

Top Wallets Beheren $2,5 Miljard in Injective

Terwijl de cryptomarkt een achtbaanrit maakt, stelen altcoins de show en overtreffen zelfs de gerenommeerde Bitcoin. Injective ($INJ) in het bijzonder heeft de aandacht getrokken door een nieuw all-time high van $32,54 te bereiken op 18 december, wat wijst op een stevig herstel.

Het landschap van de cryptocurrency verschuift, met altcoins zoals…