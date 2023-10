Top van Feyenoord dringt aan op opvallend besluit over Ajax

De top van Feyenoord dringt erop aan dat 0-3 blijft staan als uitslag van de wedstrijd tegen Ajax. Dat meldt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Ajax denkt daar echter anders over en wil de wedstrijd nog hervatten.

“De top van Feyenoord dringt aan op 0-3 als uitslag van de Klassieker, boeken snel sluiten”, schrijft Gouka zondagavond op X. “Ajax zou daar volgens ingewijden heel anders over denken. De regel binnen 72 uur uitspelen, is een probleem. Ajax kan dat niet organiseren en inhaalduel met Volendam (woensdag, red.) opschuiven is ook lastig.”



Het is de vraag hoe strikt die regel wordt nageleefd. De eerste geruchten zijn dat het duel tussen Ajax en Feyenoord op 1 november kan worden hervat. Als dat gebeurt, dan spelen beide clubs twee grote wedstrijden in korte tijd. Op zondag 29 oktober gaan de Amsterdammers immers op bezoek bij PSV, terwijl Feyenoord dan een bezoek brengt aan FC Twente. Dat is de tiende speelronde…