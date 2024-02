Top-5 Japanse large-cap fondsen: Amundi aan kop

Na meer dan drie decennia heeft de Japanse beurs eindelijk het all-time high uit 1989 in het vizier. Dit jaar zijn Japanse aandelen uit de startblokken geschoten, maar over langere periodes steken ze bleek af tegen de prestaties van wereldwijde aandelen. Diverse structureel ogende veranderingen, zowel op economisch gebied alsmede binnen het bedrijfsleven, bieden uitzicht op een einde aan deze jarenlange underperformance.

De jaren 80 van de vorige eeuw waren een bloeiperiode voor Japanse aandelen. Eind 1979 sloot de Nikkei 225 index het jaar af op circa 6.500 punten om bijna tien jaar later, op 29 december 1989, een intra-day stand van 38.957,44 te bereiken en later die dag te sluiten op 38.915,87. Tot op de dag van vandaag staat die stand nog altijd in de boeken als de all-time high. In de jaren daarna barstte de bubbel en tijdens de financiële crisis van 2008 tikte de index een bodem aan van 6.994,90.

Sindsdien hebben Japanse aandelen echter de weg omhoog weer teruggevonden en na…

Lees verder bij www.morningstar.nl