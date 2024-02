Top-5 fondscategorieën met hoogste instroom in 2023

In een beleggingsjaar waarin onrust in het Amerikaanse bankenlandschap, de implosie van Credit Suisse, de AI-euforie, de Magnificent Seven, inflatie, rentebeleid en geopolitieke spanningen het marktsentiment dicteerden, hadden beleggers in Europese beleggingsfondsen duidelijke voorkeuren voor asset classes, beleggingsstijlen, regio’s en marktkapitalisaties. In deze top-5 bespreken we de winnaars van 2023; welke strategieën stonden er prominent op de radar van beleggers?

Op asset class niveau is er één vermogenscategorie die er in 2023 met kop en schouders bovenuit stak: de veelbesproken geldmarktfondsen. Het restrictieve monetaire beleid van de Fed en ECB wakkerde de interesse van beleggers in geldmarktfondsen aan nu deze een royalere rentevergoeding boden. Een totale instroom van 196 miljard euro in 2023 betekende een jaar-op-jaar groei van ongeveer 80 procent. Hiervan werd meer dan de helft gerealiseerd in het vierde kwartaal.

Aandelen- en obligatiefondsen wisten ook een…

