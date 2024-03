Top-5 Aandelenfondsen met hoogste blootstelling aan…

Op de beurs spelen autofabrikanten al lang een tamelijk marginale rol. Sinds het begin van het millennium vertegenwoordigden ze slechts circa 1,5% tot 2% van de marktkapitalisatie binnen de MSCI World index. Onder de grootste namen, gemeten naar markwaarde, vonden we lang vooral Duitse en Japanse autoconstructeurs zoals Toyota en Mercedes-Benz.

De Amerikaanse auto-industrie lag in de lappenmand en dat veranderde eigenlijk pas echt toen Tesla de elektrische auto mainstream maakte. Het aandeel steeg bijna 1.150 procent in 2020-2021 om vervolgens meer dan 60 procent van haar waarde prijs te geven in 2022 gemeten in euro’s. Het jaarlijkse rendement over de voorbije vijf jaar ligt desondanks op 58,4 procent.

Dat is een veelvoud van het jaarlijks rendement over de laatste vijf jaar voor meer gevestigde namen zoals Volkswagen (4,8 procent), GM (3 procent), Ford (12,8) en Toyota Motor, Stellantis en Mercedes-Benz (allebei tussen de 15 en 20 procent gemeten in euro). Inmiddels is Tesla is…

Lees verder bij www.morningstar.nl