Top-5 Aandelen Sector Energie: Invesco aan kop

De afgelopen jaren wordt de energiesector steeds vaker uitgesloten door beleggers, van particuliere beleggers tot grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Let wel, het gaat hierbij om energiebedrijven die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. In retrospectie zullen sommige beleggers daar vanuit een rendementsoogpunt spijt van hebben. Immers, de energiesector was wereldwijd de best presterende sector in 2021 en 2022.

In dat eerstgenoemde jaar behaalde de MSCI World/Energy index een rendement van 50,73%, terwijl de MSCI World het ook goed deed, maar desondanks bleef steken op 31,07%. Het daaropvolgende jaar herhaalde de energiesector de voorgaande prestaties en genereerde een rendement van 55,58%. Dat werd opvallend genoeg in een wel heel slecht jaar voor aandelen behaald, want de wereldaandelenindex leverde 12,78% in.

Het lopende jaar verloopt iets minder voorspoedig. Aandelenkoersen van energiebedrijven noteren min…

