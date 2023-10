Top-5 Aandelen Emerging Markets: New Capital aan kop

Ondanks jaren van underperformance begonnen beleggers met een optimistische blik op opkomende markten aan het beleggingsjaar 2023. In de tien voorgaande jaren wisten opkomende markten slechts in vier gevallen aandelen uit westerse landen te verslaan. Om het gapende gat in prestaties nog beter te duiden. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over die tien jaar was 11,2% voor de MSCI World index, terwijl de MSCI Emerging Markets index het moest doen met een schamele 3,6%. Toch stroomde er in het eerste kwartaal van 2023 bijna 15 miljard euro naar aandelenbeleggingsfondsen in opkomende landen die aan Europese beleggers worden verkocht.

Nu hebben deze fondsen de laatste jaren al geen klagen over de aandacht die ze kregen van beleggers. In de zeven jaar tot en met eind 2022 verwelkomden deze fondsen al 72 miljard euro en daarmee kwam het totale beheerde vermogen op circa 300 miljard euro. Het lopende jaar leek met de positieve start een recordjaar te worden qua instroom, maar de instroom…

Lees verder bij www.morningstar.nl