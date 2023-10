Top-5 Aandelen Duurzaam China: E.I. Sturdza aan kop

Bij duurzaam beleggen gaan de gedachten waarschijnlijk niet als eerste uit naar China. Het land is bijvoorbeeld de grootste uitstoter van CO2. In 2021 was het land verantwoordelijk voor een uitstoot van ruim 11 miljard ton aan CO2. Dat is goed voor circa 30% van de wereldwijde uitstoot en meer dan het dubbele van de op een na grootste vervuiler, de VS met een uitstoot van 5 miljard ton. Uiteraard is China een groot land, maar er zijn maar weinig landen die hun CO2-uitstoot zo snel zien toenemen als China. Sinds 2000 is de uitstoot ongeveer met 150% toegenomen.

Die ontwikkeling kan niet los worden gezien van enorm sterke groei die de Chinese economie doormaakte over die periode. Het bruto binnenlands product steeg van 1.200 miljard dollar naar 18.100 dollar in 2022. De industrialisatie van de economie en de sterke urbanisatie van het land had desastreuze gevolgen voor het klimaat. Zo verslechterde de luchtkwaliteit van vele miljoenensteden, waarvan in de afgelopen jaren de even…

