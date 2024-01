Toney komt met veelzeggende reactie nu hij weer mag spelen – Voetbal International

Ivan Toney is weer speelgerechtigd en dat mag iedereen weten.De spits van Brentford werd voor acht maanden geschorst wegens het overtreden van de bettingregels.

